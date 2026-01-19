Реклама

Раскрыты планы ЕС в ответ на угрозы Трампа ввести пошлины из-за Гренландии

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) проведут в Брюсселе экстренный саммит из-за объявленных президентом США Дональдом Трампом 10-процентных пошлин из-за ситуации вокруг Гренландии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Европейской комиссии (ЕК).

По данным Reuters, саммит состоится 22 января в 18:00 по Гринвичу (21:00 по московскому времени).

Собеседник агентства подчеркнул, что Евросоюз предпринимает все возможные шаги для недопущения эскалации в отношениях с США. При этом в Брюсселе не исключают введения ответных мер в отношении Вашингтона, подчеркивая, что даже упоминание подобных инструментов способно оказать сдерживающий эффект.

17 января Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин против ряда стран Европейского союза в качестве меры из-за ситуации вокруг Гренландии. Тарифы затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также Великобританию и Норвегию, не входящие в ЕС.

