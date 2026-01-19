ВСУ направляли на одного российского бойца до 20 дронов в Прилуках

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Прилуки Запорожской области направляли на одного российского военнослужащего до 20 дронов. Об этом ТАСС сообщил штурмовик 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки войск «Восток» с позывным Артем.

«Птичек могло не быть, а могло быть и 10, и 20 птичек», — заявил он.

17 января сообщалось, что Россия взяла под контроль два населенных пункта в зоне специальной военной операции — село Прилуки в Запорожской области и населенный пункт Приволье в Донецкой народной республике.

Ранее стало известно, что западные аналитики всерьез засомневались в возможности так называемых штурмовых войск ВСУ, охарактеризовав их «элитой на бумаге».