Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:32, 18 января 2026Бывший СССР

Раскрыто истинное отношение Запада к штурмовым войскам ВСУ

РИА Новости: Аналитики на Западе усомнились в эффективности штурмовиков ВСУ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Западные аналитики всерьез засомневались в возможности так называемых штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), охарактеризовав их «элитой на бумаге». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным источников, в качестве примера эксперты приводят ситуацию, которая развернулась в населенном пункте Гуляйполе Запорожской области. О его освобождении Минобороны России рапортовало 27 декабря минувшего года.

Уточняется, что утрату контроля над территорией генштаб ВСУ не признал до сих пор, хотя почти все аналитические ресурсы, в том числе и украинские, подтвердили ее освобождение российскими войсками. В числе причин провала польские аналитики называют некомплект подразделений ВСУ, некомпетентность командования и переоценку возможностей 225-го полка, который ошибочным образом посчитали «элитой» украинской армии, добавил собеседник издания.

Ранее в силовых структурах рассказали, что в рядах ВСУ начали появляться «мертвые души». В украинских подразделениях образовалось большое количество вакантных должностей, но заполнять их стало некем. «Примерно половину этих вакантных должностей начали забивать "мертвыми душами", которые по факту не присутствуют в подразделении, но на них выделяется зарплата», — отметил источник в беседе с журналистами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина заявил о бессилии ЕС и Великобритании

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Назван главный фаворит Australian Open

    Пленный прослезился и рассказал о «горах трупов» солдат ВСУ

    На Западе пришли к одному выводу после слов лидеров ЕС о Путине

    Президент Чехии обратился к НАТО из-за Гренландии

    Раскрыто истинное отношение Запада к штурмовым войскам ВСУ

    Аналитик указал на одно действие США с самого основания страны

    В ВСУ появились «мертвые души»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok