РИА Новости: Аналитики на Западе усомнились в эффективности штурмовиков ВСУ

Западные аналитики всерьез засомневались в возможности так называемых штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), охарактеризовав их «элитой на бумаге». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным источников, в качестве примера эксперты приводят ситуацию, которая развернулась в населенном пункте Гуляйполе Запорожской области. О его освобождении Минобороны России рапортовало 27 декабря минувшего года.

Уточняется, что утрату контроля над территорией генштаб ВСУ не признал до сих пор, хотя почти все аналитические ресурсы, в том числе и украинские, подтвердили ее освобождение российскими войсками. В числе причин провала польские аналитики называют некомплект подразделений ВСУ, некомпетентность командования и переоценку возможностей 225-го полка, который ошибочным образом посчитали «элитой» украинской армии, добавил собеседник издания.

Ранее в силовых структурах рассказали, что в рядах ВСУ начали появляться «мертвые души». В украинских подразделениях образовалось большое количество вакантных должностей, но заполнять их стало некем. «Примерно половину этих вакантных должностей начали забивать "мертвыми душами", которые по факту не присутствуют в подразделении, но на них выделяется зарплата», — отметил источник в беседе с журналистами.