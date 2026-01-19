В день Крещения Господня в Судже был установлен православный крест, созданный донецким скульптором Виктором Михалевым из поверженного вражеского оружия. Об этом рассказал глава Суджанского района Курской области Алексей Спиридонов в своем Telegram-канале.
Крест установили в память о воинах, павших за освобождение района, и жителях, погибших от рук неонацистов.
Как пишет издание Daily Storm со ссылкой на автора памятного знака Михалева, на кресте можно увидеть розы Донбасса, уносящихся ввысь журавлей и осколки снарядов. Сам же крест возвышается над разорвавшимися гильзами.
Теперь уникальный крест будет встречать и провожать российских защитников.
«Напоминать о фронтовых товарищах, которые отдали жизни за общее дело — победу. Благословлять перед поездкой на боевые задания», — написал глава района Спиридонов.
Ранее в Ленинградской области был открыт мемориал участникам специальной военной операции, который жители города назвали «Три богатыря».