Зеленский анонсировал нового ответственного за системы ПВО на фоне российских ударов

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал назначение нового заместителя командующего Воздушными силами украинской армии. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
«Согласовали кадровые решения, которые должны усилить нашу защиту. В том числе кандидатуру нового заместителя командующего Воздушных сил ВСУ, который будет отвечать за систему малой ПВО», — написал он.
Подобные инициативы были согласованы на встрече с министром обороны Украины Михаилом Федоровым.
19 января российские военные нанесли удары по местам запуска беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удары также были нанесены по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры.