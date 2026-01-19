Зеленский анонсировал нового ответственного за системы ПВО на фоне российских ударов

Зеленский анонсировал назначение нового замкомандующего Воздушными силами ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал назначение нового заместителя командующего Воздушными силами украинской армии. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Согласовали кадровые решения, которые должны усилить нашу защиту. В том числе кандидатуру нового заместителя командующего Воздушных сил ВСУ, который будет отвечать за систему малой ПВО», — написал он.

Подобные инициативы были согласованы на встрече с министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

19 января российские военные нанесли удары по местам запуска беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удары также были нанесены по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры.

