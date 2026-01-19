Реклама

19:59, 19 января 2026Бывший СССР

Зеленский анонсировал нового ответственного за системы ПВО на фоне российских ударов

Зеленский анонсировал назначение нового замкомандующего Воздушными силами ВСУ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Danylo Antoniuk / Anadolu / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал назначение нового заместителя командующего Воздушными силами украинской армии. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Согласовали кадровые решения, которые должны усилить нашу защиту. В том числе кандидатуру нового заместителя командующего Воздушных сил ВСУ, который будет отвечать за систему малой ПВО», — написал он.

Подобные инициативы были согласованы на встрече с министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

19 января российские военные нанесли удары по местам запуска беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удары также были нанесены по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры.

