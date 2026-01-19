Реклама

12:09, 19 января 2026Россия

В Минобороны раскрыли подробности об ударах по местам запуска беспилотников ВСУ

Минобороны: Российские военные нанесли удары по местам запуска беспилотников ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российские военные нанесли удары по местам запуска беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности об атаках раскрыли в Министерстве обороны России.

За минувшие сутки российские военные также ударили по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

По данным оборонного ведомства, удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили в зоне специальной военной операции 12 управляемых авиационных бомб, а также 122 беспилотника самолетного типа.

