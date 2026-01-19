Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:07, 19 января 2026Россия

В Минобороны России доложили о сбитых на СВО управляемых авиационных бомбах

Минобороны: Средства ПВО сбили на СВО 12 управляемых авиационных бомб
Майя Назарова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны сбили в зоне специальной военной операции (СВО) 12 управляемых авиационных бомб. Об этом доложили в Минобороны в рамках очередного брифинга.

В оборонном ведомстве отметили, что также удалось уничтожить две управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

Помимо этого, были засечены и ликвидированы 122 беспилотника самолетного типа, указали в Минобороны.

До этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил возможность российских сил ПВО сбивать умные бомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он пояснил, что у российской стороны получается делать это хорошо.

По сведениям Дандыкина, у ВСУ есть французские и американские бомбы, которые постоянно совершенствуются.

В то же время он подчеркнул, что российские войска применяют управляемые корректируемые бомбы в зоне спецоперации в гораздо большем объеме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин получил от США приглашение войти в «Совет мира»

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    17 ветеранов СВО нашли работу в органах власти в российском регионе

    Двое россиян попались на использовании рабского труда на ферме

    Российский рынок электромобилей рухнул

    Премьер Норвегии высказался об обиде Трампа из-за Нобелевской премии

    Жители российского региона остались без воды на четыре дня

    Спецпредставитель Путина встретится с делегацией США на форуме в Давосе

    Apple раскритиковали из-за некачественной рекламы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok