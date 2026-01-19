В Минобороны России доложили о сбитых на СВО управляемых авиационных бомбах

Минобороны: Средства ПВО сбили на СВО 12 управляемых авиационных бомб

Российские средства противовоздушной обороны сбили в зоне специальной военной операции (СВО) 12 управляемых авиационных бомб. Об этом доложили в Минобороны в рамках очередного брифинга.

В оборонном ведомстве отметили, что также удалось уничтожить две управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

Помимо этого, были засечены и ликвидированы 122 беспилотника самолетного типа, указали в Минобороны.

До этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил возможность российских сил ПВО сбивать умные бомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он пояснил, что у российской стороны получается делать это хорошо.

По сведениям Дандыкина, у ВСУ есть французские и американские бомбы, которые постоянно совершенствуются.

В то же время он подчеркнул, что российские войска применяют управляемые корректируемые бомбы в зоне спецоперации в гораздо большем объеме.