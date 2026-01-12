Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:07, 12 января 2026Наука и техникаЭксклюзив

Военный высказался о возможностях российских ПВО сбивать умные бомбы ВСУ

Военный Дандыкин: У наших ПВО получается сбивать умные бомбы ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

У российских средств противовоздушной обороны (ПВО) получается сбивать умные авиабомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Эти бомбы есть французские и американские у ВСУ. Они совершенствуются. Они применяются из самолетов, но могут стрелять и с установок с земли. Мы сбиваем их постоянно, регулярно. Соответственно, у наших ребят из противовоздушной обороны получается», — оценил Дандыкин.

При этом военный эксперт отметил, что ВС России применяют управляемые корректируемые бомбы в зоне спецоперации в гораздо большем объеме.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили пять управляемых авиационных бомб ВСУ и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. Модель умных бомб в ведомстве не назвали. Атакованные ими объекты также не раскрываются.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Даже не были подключены к радарам». С-300 и «Буки» не защитили Мадуро от налета США. Кто виноват в провале обороны Венесуэлы?

    Москвичку наказали за голосовое сообщение. За какие еще сообщения в мессенджерах и соцсетях могут вызвать в суд

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Стриптиз Санта-Клаусов на новогоднем детском шоу в российском городе попал на видео

    Стюардесса частного самолета раскрыла размер своей зарплаты

    Леонардо Ди Каприо стал мемом в сети из-за выражения лица на «Золотом глобусе»

    В Москве резко похолодает

    Принц Гарри придумал способ помириться с королем Карлом III

    Раскрыта неожиданная причина нарушений работы поджелудочной железы

    Мадуро решил «стоять до конца»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok