Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:54, 19 января 2026Интернет и СМИ

Знаменитый телеведущий упал и попал в больницу

Британского телеведущего Пирса Моргана госпитализировали с переломом шейки бедра
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @piersmorgan

Знаменитый британский телеведущий и журналист Пирс Морган упал и попал в больницу с переломом шейки бедра. О госпитализации он сообщил в своем профиле в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Морган опубликовал фотографию, на которой он лежит на больничной койке, а также рентген-снимок, демонстрирующий перелом шейки бедра. Как уточнил телеведущий, он травмировался, когда споткнулся о небольшую ступеньку в ресторане в Лондоне.

«Упал как мешок с картошкой. Сломал шейку бедра. Настолько серьезно, что мне нужно новое бедро», — написал журналист и уточнил, что ему придется передвигаться при помощи костылей в течение шести недель. Помимо того, по словам Моргана, врачи запретили ему длительные перелеты на срок до 12 недель.

Ранее сообщалось, что известная британская телеведущая и журналистка Кейт Гаррауэй повредила зубы в результате инцидента с такси. Она записала видео, на котором показала скол на передних зубах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одна страна выйдет из СНГ

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Женщинам назвали главное правило возвращения сексуального влечения

    Премьеру Чехии из-за Гренландии пришлось купить глобус

    Третий российский лыжник получил нейтральный статус

    Знаменитый телеведущий упал и попал в больницу

    Виктория Боня ответила критикующим ее тело с целлюлитом фразой «я живой человек»

    ВСУ атаковали два российских региона

    Москвичи пожаловались на неработающие лифты в доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok