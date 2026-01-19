Знаменитый телеведущий упал и попал в больницу

Британского телеведущего Пирса Моргана госпитализировали с переломом шейки бедра

Знаменитый британский телеведущий и журналист Пирс Морган упал и попал в больницу с переломом шейки бедра. О госпитализации он сообщил в своем профиле в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Морган опубликовал фотографию, на которой он лежит на больничной койке, а также рентген-снимок, демонстрирующий перелом шейки бедра. Как уточнил телеведущий, он травмировался, когда споткнулся о небольшую ступеньку в ресторане в Лондоне.

«Упал как мешок с картошкой. Сломал шейку бедра. Настолько серьезно, что мне нужно новое бедро», — написал журналист и уточнил, что ему придется передвигаться при помощи костылей в течение шести недель. Помимо того, по словам Моргана, врачи запретили ему длительные перелеты на срок до 12 недель.

Ранее сообщалось, что известная британская телеведущая и журналистка Кейт Гаррауэй повредила зубы в результате инцидента с такси. Она записала видео, на котором показала скол на передних зубах.