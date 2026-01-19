Реклама

16:32, 19 января 2026

Звезду популярного реалити-шоу обвинили в 24 преступлениях

Звезду шоу 90 Day Fiancе Лейду Маргарету обвинили в мошенничестве и краже
Маргарита Щигарева
Фото: Adams County Sheriff's Office

Против бывшей участницы популярного американского реалити-шоу «Виза невесты. Виза жениха» (90 Day Fiancе) Лейды Маргареты выдвинули обвинения по ряду уголовных статей. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, звезду реалити-проекта обвинили в том, что она преступила закон 24 раза. Речь идет о семи случаях уклонения от правосудия, шести случаях мошенничества, десяти случаях подлога и одной краже.

Как заявили в прокуратуре, фигурантка дела совершила эти правонарушения в период с ноября 2023 года по март 2024 года. Уточняется, что Маргарета пока не находится под арестом, 18 февраля ей предстоит слушание в суде.

Также отмечается, что у звезды реалити-шоу в прошлом уже были проблемы с законом. В частности, ей предъявляли обвинения в краже личности, домашнем насилии и жестоком обращении с животными.

Ранее сообщалось, что участника американского реалити-шоу «Спросите Крисли» (Chrisley Knows Best) Кайла Крисли арестовали по обвинению в домашнем насилии. Среди прочего ему инкриминировали появление в общественном месте в состоянии опьянения, хулиганство и сопротивление аресту.

