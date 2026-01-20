Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:41, 20 января 2026Наука и техника

Еще один производитель смартфонов ушел с рынка

Asus уйдет с рынка смартфонов — компания займется ПК и ИИ
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Chikena / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Asus уйдет с рынка смартфонов. Об этом представитель фирмы Джонни Ши заявил в интервью тайваньскому изданию Inside.

«Компания Asus больше не будет выпускать новые модели смартфонов в будущем», — заявил председатель совета директоров Ши. Топ-менеджер рассказал, что Asus займется разработкой коммерческих персональных компьютеров (ПК) и перенаправит усилия в сторону «физического искусственного интеллекта» (ИИ).

При этом Джонни Ши не исключил возвращения на рынок смартфонов в будущем. Он подчеркнул, что Asus переходит в стадию «бессрочного наблюдения» за рынком. Также в компании подтвердили, что продолжат «заботиться о пользователях смартфонов». Судя по всему, в Asus имели в виду, что владельцы актуальных девайсов бренда будут и дальше получать обновления.

Журналисты издания The Verge отметили, что Asus известна на рынке выпуском смартфонов серий Zenfone и ROG Phone. Причем последняя линейка, по словам авторов, стала эталоном для геймерских смартфонов. В 2025 году Asus выпустила всего два телефона — Zenfone 12 Ultra и ROG Phone 9 FE.

В июне 2025 года южнокорейская корпорация LG полностью прекратила поддержку своих смартфонов. Последний телефон бренда вышел в 2020 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    России пригрозили отобрать землю

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В США рассказали о задачах китайского J-20

    Стоимость золота достигла исторического максимума

    Российские хакеры вывели из строя «глаза» украинской артиллерии

    Трамп пригласил третьего постсоветского лидера в «Совет мира» по Газе

    Стало известно об ударе по объекту обеспечения энергией порта Одессы

    На пляже нашли яйца хищного динозавра

    Российские войска зашли в тыл ВСУ в главном укрепрайоне Запорожья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok