Еще один производитель смартфонов ушел с рынка

Asus уйдет с рынка смартфонов — компания займется ПК и ИИ

Корпорация Asus уйдет с рынка смартфонов. Об этом представитель фирмы Джонни Ши заявил в интервью тайваньскому изданию Inside.

«Компания Asus больше не будет выпускать новые модели смартфонов в будущем», — заявил председатель совета директоров Ши. Топ-менеджер рассказал, что Asus займется разработкой коммерческих персональных компьютеров (ПК) и перенаправит усилия в сторону «физического искусственного интеллекта» (ИИ).

При этом Джонни Ши не исключил возвращения на рынок смартфонов в будущем. Он подчеркнул, что Asus переходит в стадию «бессрочного наблюдения» за рынком. Также в компании подтвердили, что продолжат «заботиться о пользователях смартфонов». Судя по всему, в Asus имели в виду, что владельцы актуальных девайсов бренда будут и дальше получать обновления.

Журналисты издания The Verge отметили, что Asus известна на рынке выпуском смартфонов серий Zenfone и ROG Phone. Причем последняя линейка, по словам авторов, стала эталоном для геймерских смартфонов. В 2025 году Asus выпустила всего два телефона — Zenfone 12 Ultra и ROG Phone 9 FE.

В июне 2025 года южнокорейская корпорация LG полностью прекратила поддержку своих смартфонов. Последний телефон бренда вышел в 2020 году.