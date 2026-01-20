Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:38, 20 января 2026Путешествия

Блогерша сняла свою истерику в самолете на видео и столкнулась с осуждением в сети

Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: @_youmia / TikTok

Блогерша по имени Миа сняла свою истерику в самолете на видео и столкнулась с осуждением в сети. На ее публикацию в TikTok обратило внимание издание People.

Уточняется, что 27-летняя кореянка летела бизнес-классом на рейсе Singapore Airlines в середине января. Она опубликовала видео в TikTok под названием «Что я съела в полете». В нем она запечатлела момент, когда самолет попал в сильную турбулентность.

Материалы по теме:
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

Девушка испугалась и закричала. Из-за ее реакции ролик стал популярным, но помимо более 25 миллионов просмотров собрал негативные комментарии. «Она что, серьезно?» — написал один из пользователей. «Паническая атака выглядит по-другому», — отметил другой подписчик. В подписи Миа заявила, что ей жаль своих попутчиков, однако это не защитило ее от высмеивания.

Отмечается, что блогерша испугалась, так как однажды пережила сильную тряску в воздухе. В 2024 году она попала в серьезный авиационный инцидент, тогда из-за турбулентности не выжил один пассажир, а сама она получила травмы.

Ранее пассажирка накрасила ногти в самолете и была осуждена в сети. Девушка летела в Испанию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп решил создать новую организацию вместо ООН. Почему Россия может отказаться от участия в ней?

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    В пещере нашли мумии живших столетия назад гепардов

    Пользователи сети назвали социопатами пассажиров самолетов за одно действие на борту

    Появились подробности о раздавленном танком российском школьнике

    Доходы России от подорожания золота оказались сопоставимы с замороженными активами

    Подростки под Москвой поздравили подругу с днем рождения и едва не сожгли ее

    Две страны закрыли страницу войны

    Россиянка нашла волосы в сырке из «Пятерочки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok