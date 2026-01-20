Реклама

Россия
13:18, 20 января 2026Россия

Брату не вернувшегося с СВО бойца пришлось бороться с ритуальной конторой за его тело

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Брату не вернувшегося с СВО бойца пришлось бороться с ритуальной конторой за его тело. Об этом рассказывает сетевое издание «Новосбирск онлайн».

После известия о смерти брата россиянин решил поддержать сноху и помочь ей с организацией похорон. Однако по приезде в военкомат ему заявили, что тело уже забрали сотрудники ритуальной организации. «В военкомате нас поставили перед фактом, что тело находится неизвестно где, уже в агентстве», — приводит издание слова мужчины.

Жене военнослужащего, которая связалась с ритуальной организацией, сначала в грубой форме отказывались отдавать тело. Однако после того, как родственник бойца пригрозил им ответственностью за похищение тела, его вернули в течение двух часов. Организацией похорон в итоге занималась компания, которую выбрала вдова солдата.

Ранее «Лента.ру» рассказала о случае с родными другого участника спецоперации, которые добились вскрытия его цинкового гроба. Выяснилось, что вместо останков им прислали тело другого мужчины.

