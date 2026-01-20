Реклама

Данию уличили в желании конфронтации с Россией

Посол Барбин: Дания маниакально заряжена на конфронтацию с Россией
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Дания максимально заряжена на конфронтацию с Россией, что делает невозможным сотрудничество двух стран. В этом Копенгаген уличил посол РФ Владимир Барбин в беседе с ТАСС.

«Маниакальная заряженность Копенгагена на конфронтацию с Россией и противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине (...) делают невозможным поддержание с нашей стороны нормальных отношений с Данией», — сказал посол.

Ранее в Кремле отказались говорить об интересах России в Гренландии. «Что касается наших планов в отношении Дании и Гренландии, я оставлю это без комментариев», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

