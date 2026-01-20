Ехавший в переполненном поезде мужчина подвергся сексуальному нападению со стороны женщины

The Sun: Женщина домогалась попутчика в междугороднем поезде Англии

Пассажирка междугороднего поезда домогалась попутчика и попала в уголовный розыск в Англии. Об этом сообщило издание The Sun.

Инцидент произошел в переполненном поезде, следовавшем между Шеффилдом и Уэрксопом. Ехавший мужчина подвергся сексуальному нападению со стороны женщины. Это произошло в тот момент, когда он проходил мимо ее места. Не уточняется, что именно злоумышленница сделала с потерпевшим, но он обратился в полицию.

Британские офицеры опубликовали запись с видеокамер, на которых запечатлена подозреваемая. На данный момент ведется расследование и поиск свидетелей.

Ранее замужнюю туристку обвинили в приставаниях к 20-летнему парню в турецкой бане. 37-летняя ирландка домогалась постояльца в отеле курорта Магалуф, Испания.