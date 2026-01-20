Реклама

05:54, 20 января 2026

Евросоюз попал в ловушку после отказа от российского газа

Евросоюз загнал себя в ловушку, отказавшись от российского газа
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Европейский союз на фоне конфликта из-за Гренландии самостоятельно загнал себя в ловушку, отказавшись от российского газа и попав в энергетическую зависимость от Соединенных Штатов. Об этом сообщает Politico.

«Американский СПГ задумывался как безопасная альтернатива российскому газу. Однако сейчас это уже не гарантировано, поскольку трансатлантические отношения находятся в кризисе», — говорится в сообщении.

Главный аналитик по энергетике в Институте экономики, энергетики и финансового анализа Анна Мария Яллер-Макаревич считает, что в условиях открытого конфликта растущая зависимость от зарубежного партнера несет серьезный геополитический риск.

Ранее издание EUobserver написало, что голосование в Европарламенте о политической ситуации с США и Гренландией 21 января обернется балаганом. Как считает источник, депутаты будут в спешке пытаться протолкнуть сделанные в последнюю минуту поправки.

В свою очередь, глава США ранее объявил о введении пошлин против ряда стран Евросоюза из-за ситуации вокруг Гренландии. Меры затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию.

