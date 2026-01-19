Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:15, 19 января 2026Мир

Европейцам предрекли политический балаган

EUobserver: Голосование в Европарламенте о ситуации с США обернется балаганом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Голосование в Европарламенте о политической ситуации с США и Гренландией 21 января обернется балаганом. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в Евросоюзе (ЕС) сообщает EUobserver.

«Депутаты будут в спешке пытаться протолкнуть сделанные в последнюю минуту поправки в связи с последним поворотом событий. Это, по прогнозам источника в ЕС, превратится в политический балаган», — пишет издание.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что ЕС, как и ожидалось, капитулировал перед Соединенными Штатами по вопросу Гренландии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина пригласили в «Совет мира». За членство в нем США просят миллиард долларов

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Москвичам предсказали пик похолодания

    Рыбаки поймали рыбу рекордной величины

    Выручка российских застройщиков достигла максимума

    Частое появление белых медведей на людях объяснили

    Миниатюрные электрокары калининградской сборки появились в продаже

    В приглашении Путина в «Совет мира» увидели знак

    Экономическое неравенство в США дошло до крайности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok