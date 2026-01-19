EUobserver: Голосование в Европарламенте о ситуации с США обернется балаганом

Голосование в Европарламенте о политической ситуации с США и Гренландией 21 января обернется балаганом. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в Евросоюзе (ЕС) сообщает EUobserver.

«Депутаты будут в спешке пытаться протолкнуть сделанные в последнюю минуту поправки в связи с последним поворотом событий. Это, по прогнозам источника в ЕС, превратится в политический балаган», — пишет издание.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что ЕС, как и ожидалось, капитулировал перед Соединенными Штатами по вопросу Гренландии.