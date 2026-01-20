Финалистка конкурса красоты помогла поймать выдававшую себя за врача аферистку

В Британии финалистка конкурса красоты трижды отправила в тюрьму аферистку

Финалистка конкурса «Мисс Шотландия» Эбби Дрейпер на протяжении десяти лет преследовала опасную аферистку, выдававшую себя за мужчин, и трижды помогла поймать ее и отправить в тюрьму. Об этом сообщает BBC Scotland.

В 2014-м участница конкурса красоты приехала в родной Килмарнок, чтобы навестить дедушку, который недавно пережил инсульт. После этого мужчина по имени Дэвид Грэм отправил ей заявку на добавление в друзья в соцсети и представился врачом дедушки.

Дрейпер заинтересовалась незнакомцем, однако ее мать никогда не видела этого врача в больнице. Несмотря на это, девушка продолжила с ним переписываться до тех пор, пока незнакомка из интернета не предупредила ее, что Грэм — не тот, за кого себя выдает.

Дрейпер вскоре выяснила, что Дэвида Грэма не существует. Это оказался фейковый профиль, созданный медсестрой Адель Ренни. Ренни действительно работала в больнице Килмарнока и ухаживала за дедушкой Дрейпер, а в качестве хобби заводила онлайн-знакомства с девушками под личиной привлекательного врача. Как выяснилось, Ренни обманула более ста женщин. Она вовлекала их виртуальные отношения, а если жертвы пытались прекратить общение, медсестра начинала шантажировать их откровенными фото, которые они отправляли ей.

Дрейпер удалось достучаться до полиции и найти необходимое число жертв, чтобы доказать вину Ренни. Медсестру задержали. На суде в 2017 году преступница признала себя виновной по 18 пунктам обвинения, включая домогательства и сексуальное принуждение, и была приговорена к тюремному сроку 22 месяца.

После освобождения Ренни взялась за старое, но Дрейпер снова отследила ее. Благодаря действиям британки Ренни три раза возвращалась в тюрьму.

