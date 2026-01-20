Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:55, 21 января 2026Интернет и СМИ

Фон дер Ляйен обвинили в упадке Евросоюза

BZ: Евросоюз атрофировался под руководством фон дер Ляйен
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Евросоюз атрофировался под управлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом написала немецкая газета Berliner Zeitung.

Журналисты BZ подчеркнули, что сильные стороны Европы пришли в упадок под эгидой Евросоюза. По их мнению, речь фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе показала положение ЕС.

«Все это звучит не столько как естественное стремление европейцев к независимости и свободе, сколько <…> как предпосылка для демонтажа свободы, прозрачности и демократии», — ответили в статье на призыв ЕК выстроить« новую форму европейской независимости».

Ранее фон дер Ляйен раскритиковала президента США Дональда Трампа за решение ввести пошлины против ЕС из-за ситуации вокруг Гренландии. Она обещала, что ответ Европы на подобные меры станет «непоколебимым, единым и соразмерным».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский беспилотник ударил по жилому дому в Адыгее. Пострадали восемь человек, включая одного ребенка

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Опытная секс-работница пожаловалась на искусственный интеллект

    Озвучена возможная цель атаки ВСУ на резиденцию Владимира Путина

    Российские военные заняли посадки западнее Родинского

    Фон дер Ляйен обвинили в упадке Евросоюза

    При атаке ВСУ на Адыгею пострадали восемь человек

    В Дании начали беспокоиться об экономических трудностях из-за США

    В Британии заявили о желании Трампа причинить боль Макрону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok