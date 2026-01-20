BZ: Евросоюз атрофировался под руководством фон дер Ляйен

Евросоюз атрофировался под управлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом написала немецкая газета Berliner Zeitung.

Журналисты BZ подчеркнули, что сильные стороны Европы пришли в упадок под эгидой Евросоюза. По их мнению, речь фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе показала положение ЕС.

«Все это звучит не столько как естественное стремление европейцев к независимости и свободе, сколько <…> как предпосылка для демонтажа свободы, прозрачности и демократии», — ответили в статье на призыв ЕК выстроить« новую форму европейской независимости».

Ранее фон дер Ляйен раскритиковала президента США Дональда Трампа за решение ввести пошлины против ЕС из-за ситуации вокруг Гренландии. Она обещала, что ответ Европы на подобные меры станет «непоколебимым, единым и соразмерным».

