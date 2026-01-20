Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:01, 20 января 2026Экономика

Фон дер Ляйен перед визитом в Индию рассказала о «матери всех сделок»

Фон дер Ляйен: Соглашение ЕС и Индии создаст рынок на два миллиарда человек
Дмитрий Воронин

Фото: Cesar Olmedo / Reuters

Соглашение о свободной торговле Евросоюза с Индией, на пороге которого находятся стороны, станет сделкой, создающей рынок для двух миллиардов человек — на его долю приходится четверть мирового ВВП, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщившая, что сразу после экономического форума в Давосе отправится с визитом в Нью-Дели. Ее цитирует «Интерфакс».

«Некоторые называют это "матерью всех сделок"», — поделилась глава ЕК, отметив, что, хотя еще предстоит много работы, результат обеспечит Брюсселю «преимущества первопроходца». «Европа хочет вести бизнес с сегодняшними центрами экономического роста и экономическими державами этого столетия», — подчеркнула фон дер Ляйен, уточнив, что в ЕС выбирают «справедливую торговлю вместо пошлин, вместо изоляции».

Переговоры о соглашении, перспективы заключения которого обрисовала политик, ведутся с 2007 года. Они прерывались на восемь лет из-за разногласий по таким ключевым вопросам, как права интеллектуальной собственности, пошлины на автомобили и ряд других, и были возобновлены в 2021-м.

В прошлом феврале фон дер Ляйен отмечала, что они с премьер-министром Индии Нарендрой Моди поддержали амбициозную цель заключения соглашения о свободной торговле к концу 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Бельгии объяснил отказ от переговоров с Россией

    Нобелевские лауреаты дали полезные для кошелька советы

    В России опустели салоны красоты

    Самолет дважды вернулся в аэропорт из-за двух инцидентов в воздухе

    Власти Молдавии заявили о референдуме по объединению с Румынией

    Десятки жителей российского города обварились в кипятке из-за недочета УК

    Фон дер Ляйен перед визитом в Индию рассказала о «матери всех сделок»

    Лавров рассказал об уважительных словах Байдена о России

    Перечислены замедляющие работу компьютера программы

    Мать Заворотнюк публично обратилась к вдовцу актрисы Чернышеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok