Фон дер Ляйен перед визитом в Индию рассказала о «матери всех сделок»

Фон дер Ляйен: Соглашение ЕС и Индии создаст рынок на два миллиарда человек

Соглашение о свободной торговле Евросоюза с Индией, на пороге которого находятся стороны, станет сделкой, создающей рынок для двух миллиардов человек — на его долю приходится четверть мирового ВВП, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщившая, что сразу после экономического форума в Давосе отправится с визитом в Нью-Дели. Ее цитирует «Интерфакс».

«Некоторые называют это "матерью всех сделок"», — поделилась глава ЕК, отметив, что, хотя еще предстоит много работы, результат обеспечит Брюсселю «преимущества первопроходца». «Европа хочет вести бизнес с сегодняшними центрами экономического роста и экономическими державами этого столетия», — подчеркнула фон дер Ляйен, уточнив, что в ЕС выбирают «справедливую торговлю вместо пошлин, вместо изоляции».

Переговоры о соглашении, перспективы заключения которого обрисовала политик, ведутся с 2007 года. Они прерывались на восемь лет из-за разногласий по таким ключевым вопросам, как права интеллектуальной собственности, пошлины на автомобили и ряд других, и были возобновлены в 2021-м.

В прошлом феврале фон дер Ляйен отмечала, что они с премьер-министром Индии Нарендрой Моди поддержали амбициозную цель заключения соглашения о свободной торговле к концу 2025 года.