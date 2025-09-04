Фон дер Ляйен пообещала совместную стратегическую повестку Индии и ЕС

Фон дер Ляйен: ЕС и Индия хотят согласовать совместную стратегическую повестку

Евросоюз и Индия планируют согласовать совместную стратегическую повестку дня на предстоящем саммите ЕС — Индия как можно раньше в 2026 году, написала в соцсети X глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Как напоминает РИА Новости, в ходе своего февральского визита в Индию политик отмечала, что они с Моди поддержали амбициозную цель заключения соглашения о свободной торговле к концу текущего года.

Переговоры о нем ведутся с 2007 года. Они прерывались на восемь лет из-за разногласий по таким ключевым вопросам, как права интеллектуальной собственности, пошлины на автомобили и ряд других. Обсуждения возобновили в 2021 году.

Нынешние заявления из Брюсселя звучат на фоне тарифных войн, инициированных администрацией президента США Дональда Трампа, из-за которых Индия на данный момент попала под 50-процентные пошлины Вашингтона, а ЕС пришлось пойти на не слишком выгодные договоренности, подразумевающие, в частности, обнуление пошлин на американские товары.