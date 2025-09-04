Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:03, 4 сентября 2025Экономика

Фон дер Ляйен пообещала совместную стратегическую повестку Индии и ЕС

Фон дер Ляйен: ЕС и Индия хотят согласовать совместную стратегическую повестку
Дмитрий Воронин

Фото: INQUAM PHOTOS / George Calin / Reuters

Евросоюз и Индия планируют согласовать совместную стратегическую повестку дня на предстоящем саммите ЕС — Индия как можно раньше в 2026 году, написала в соцсети X глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Как напоминает РИА Новости, в ходе своего февральского визита в Индию политик отмечала, что они с Моди поддержали амбициозную цель заключения соглашения о свободной торговле к концу текущего года.

Переговоры о нем ведутся с 2007 года. Они прерывались на восемь лет из-за разногласий по таким ключевым вопросам, как права интеллектуальной собственности, пошлины на автомобили и ряд других. Обсуждения возобновили в 2021 году.

Нынешние заявления из Брюсселя звучат на фоне тарифных войн, инициированных администрацией президента США Дональда Трампа, из-за которых Индия на данный момент попала под 50-процентные пошлины Вашингтона, а ЕС пришлось пойти на не слишком выгодные договоренности, подразумевающие, в частности, обнуление пошлин на американские товары.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушел из жизни Джорджо Армани

    В регионах появилось новое правило для льготной ипотеки

    Семь человек пропали без вести после крушения вертолета в лесах тропического острова

    Макрону запретили посещать Израиль

    На крупнейшем фестивале в США впервые в истории жестоко убили человека. Им оказался россиянин. Что об этом известно?

    Раскрыты детали о новом возвращении россиян с Украины

    Фон дер Ляйен пообещала совместную стратегическую повестку Индии и ЕС

    В Германии перед выборами умерли более десятка кандидатов

    Известный стилист высказался о смерти Джорджо Армани

    Ряду регионов России пообещали несвойственное сентябрю тепло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости