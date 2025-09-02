Моди заявил о вызванных экономическим эгоизмом проблемах в мире

Моди: Экономика Индии растет, несмотря на экономический эгоизм в мире

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с комментарием по поводу экономической ситуации в стране и мире. По его словам, рост индийского ВВП в первом квартале «превзошел все ожидания». Об этом сообщает ТАСС.

«В то время, когда в мировой экономике возникают проблемы, вызванные экономическим эгоизмом, Индия достигла роста в 7,8 процента», — подчеркнул премьер-министр.

Высказывания Моди прозвучали на фоне ситуации с пошлинами на поставки товаров из Индии в США, которые администрация Дональда Трампа взвинтила в августе до 50 процентов. В связи с этим глава индийского кабмина ранее заявлял, что не поступит в ущерб интересам фермеров страны, даже если придется заплатить высокую цену.

Трамп 1 сентября написал в Truth Social, что Индия предложила снизить свои пошлины на американские товары почти до нуля, но принять такое решение стране, по его словам, следовало «много лет назад», а сейчас «уже становится поздно». Он уточнил, что США поставляют в рамках двустороннего товарооборота «очень мало» товаров по причине высоких тарифов, но при этом закупают их в огромном количестве. Перед этим лидер Соединенных Штатов, называвший Индию «мертвой экономикой», четырежды пытался дозвониться до Моди, но последний, как писали СМИ, отказывался от разговора.