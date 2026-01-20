Реклама

Иностранец застрял в российском аэропорту на 59 часов

Гражданин Мексики провел в зале ожидания аэропорта Казани 59 часов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: FERNANDO BLANCO CALZADA / Shutterstock / Fotodom  

Иностранец на несколько суток застрял в российском аэропорту из-за проблем с документами. Об этом сообщает Telegram-канал «В Казани Поймут».

Гражданин Мексики Рикардо не смог пройти пограничный контроль в воздушной гавани Казани. Его паспорт забрали миграционные службы. В итоге мужчина провел в зале ожидания терминала более 59 часов.

Уточняется, что без удостоверения личности путешественник не может обменять валюту и купить еды. На данный момент он до сих пор ожидает решения своей ситуации.

Ранее прибывшую из Грузии россиянку задержали в аэропорту. Москвичка привезла с собой 105 тысяч долларов (почти 8 миллионов рублей), которые послужили причиной ареста.

