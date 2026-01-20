Реклама

12:12, 20 января 2026Культура

Ивлеевой предрекли скорое возвращение в кино впервые после «голой вечеринки»

Телекритик Горбунов: Ивлеева снялась во втором сезоне сериала «Монастырь»
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Актриса и блогер Анастасия Ивлеева может появиться на экране впервые после скандала двухлетней давности с «голой вечеринкой». Как рассказал изданию «Абзац» телекритик Александр Горбунов, артистка снималась во втором сезоне сериала «Монастырь».

«Настя Ивлеева снималась во втором сезоне сериала «Монастырь». Мне это подтвердили несколько членов съемочной группы в неофициальной беседе. Конечно, официально это не заявили», — сообщил Горбунов.

По словам критика, пока не ясно, останутся ли эпизоды с участием Ивлеевой в финальном монтаже сериала. «Факт того, что ее допустили до съемок, говорит о многом», — считает критик. Он также добавил, что продюсеры других вынужденно оказавшихся на полке после «голой вечеринки» проектов, где снималась актриса, рассчитывают выпустить их в скором времени.

Релиз второго сезона сериала «Монастырь» запланирован на 2026 год.

