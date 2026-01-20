Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:48, 20 января 2026Ценности

Известная российская актриса кардинально сменила имидж и вызвала споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @volkovawolka

Российская актриса Екатерина Волкова кардинально сменила имидж и вызвала споры в сети. Кадры появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда сериала «Скорая помощь» продемонстрировала видео из парикмахерской, на котором меняет прическу. Так, вместо каре она сделала маллет во французском стиле, уложив волосы волнами. «И все-таки до или после?» — поинтересовалась у зрителей артистка.

Поклонники высказались о новой внешности Волковой в комментариях. Часть из них отметили, что каре было более удачным вариантом: «Мне до больше нравится. С этим после без укладки будет совсем обыденно», «Для нового образа надо немного похудеть», «До лучше было», «Сорри, но до! Надеюсь, скоро отрастут».

В то же время другие юзеры восхитились преображением звезды. «Вам очень идет! Такой французский шарм!», «Очень свежо и игриво», «После сто процентов — шарм и загадочность», «Как же стильно. Вы невероятная!» — заявили они.

Ранее в январе российский юморист и ведущий Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) также показал новую внешность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко подписал документ о присоединении Белоруссии к «Совету мира» Трампа

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Раскрыта самая популярная мужская фраза при расставании с партнершей

    Скачок спроса на новостройки объяснили

    Производитель премиальных машин отчитался о рекордных продажах

    Названо главное условие счастья

    Экс-ассистентка Бекхэма поддержала его сына после скандальных высказываний о родителях

    На Западе ответили на вопрос о способности российских «Гераней-5» прорвать евроПВО

    Женщина сняла номер в отеле Финляндии и стала жертвой расправы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok