21:16, 20 января 2026

Премьер Канады заявил об угрозе России в Арктике

Премьер Канады Карни заявил, что Россия представляет угрозу в Арктике
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nina B / Shutterstock / Fotodom

Канада считает необходимым выстраивание защиты от действий России в Арктике, заявил премьер-министр страны Марк Карни. Об этом пишет РИА Новости.

Он высказался на фоне притязаний США на Гренландию, не раскрыв подробностей. «Россия, без сомнения, представляет угрозу в Арктике... Они представляют собой реальную угрозу в Арктике, от которой мы должны защищаться», — отметил он. Премьер призвал выстраивать защиту от России в Арктике.

По мнению политика, на данный момент эта «угроза» является скорее потенциальной, чем реальной.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России направят на защиту Арктики дополнительные силы боевых пловцов.

