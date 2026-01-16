Российскую Арктику защитят боевые пловцы

«Известия»: ВС России направят на защиту Арктики мобильные отряды боевых пловцов

Вооруженные силы (ВС) России направят на защиту Арктики дополнительные силы боевых пловцов. Об этом газете «Известия» сообщили знакомые с ситуацией источники.

По данным собеседников издания, в составе Северного флота планируется сформировать специальные мобильные отряды по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС). В отличие от уже существующих отрядов ПДСС, привязанных к пунктам базирования баз Военно-морского флота (ВМФ) России, новые отряды будут мобильными, а их основной задачей станет охрана мест временной дислокации, стоянок и портов.

«Диверсионную угрозу в северных широтах нельзя недооценивать», — заметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Экс-командир отряда ПДСС, депутат заксобрания Калининградской области Алексей Мендрик добавил, что из-за низкой температуры воды в Арктике в данном регионе «для охраны пунктов базирования и кораблей желательно по максимуму задействовать роботизированные системы».

Экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц отметил актуальность усиления ВМФ России на фоне того, что «в ближайшее время Гренландия станет американской» и будет милитаризована.

Ранее в публикации газеты «Красная звезда» рассказали, что водолазы-разведчики из подразделений ПДСС ВМФ России используют различные лодки и катера проекта «Грачонок».

В апреле «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны сообщили, что для спецназа ВМФ страны создали подводный буксировщик, оснащенный малошумным двигателем.