Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:49, 15 января 2026Наука и техника

В России рассказали о «Грачатах» подводного спецназа

«Красная звезда»: Водолазы-разведчики ВМФ России используют катера «Грачонок»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Противодиверсионный катер серии

Противодиверсионный катер серии "Грачонок". Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Водолазы-разведчики из подразделений ПДСС (подводные диверсионные силы и средства) Военно-морского флота (ВМФ) России используют различные лодки и катера проекта «Грачонок». Об оснащении подводного спецназа рассказали в публикации газеты «Красная звезда».

Отмечается, что в задачи подразделений ПДСС Северного флота (СФ) входит осмотр кораблей и бухт, а также поиск и обезвреживание потенциально опасных предметов. В ходе мониторинга акватории боевые пловцы используют быстроходные катера и надувные лодки с жестким днищем. Патрулирование прибрежной зоны ведут на противодиверсионных катерах проекта 21980 «Грачонок».

«В состав СФ входят несколько таких катеров, оснащенных разнообразным оборудованием для выполнения соответствующих задач вплоть до дистанционного исследования дна на глубине до 200 метров, а также обеспечения водолазных спусков», — говорится в материале.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

Первый катер проекта 21980 заложили в 2008 году. ВМФ России уже передали 28 «Грачат». В арсенал катера входит установка с крупнокалиберным пулеметом, противодиверсионные гранатометы и переносные зенитные ракетные комплексы. Представители проекта 21980 несут телеуправляемые подводные аппараты «Фалкон» и поисковые комплексы «Кальмар», которые позволяют обследовать поверхность дна.

В декабре стало известно, что в 2025 году судостроительные предприятия сдали 19 кораблей и три подлодки для ВМФ России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Во всем виновата моя жена». Высокопоставленный российский чиновник потерял работу в правительстве, запил и покончил с собой

    «Ставка на геополитическую разрядку». Какие российские акции купить в 2026 году, чтобы заработать

    В России платят сотни тысяч рублей за переезд. Куда можно перебраться, чтобы получить максимальную выплату

    На Украине рассказали о «торпедах» для Тимошенко из партии Зеленского

    Жителям российского региона пообещали 50-градусные морозы

    Российский военный предрек ужесточение ударов по Украине

    Власти Сербии рассказали о будущем NIS

    Песков анонсировал важное выступление Путина

    Россия вошла в тройку стран-лидеров по посещению любимого курорта богачей

    Премьер Польши предрек конец света

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok