В России рассказали о «Грачатах» подводного спецназа

«Красная звезда»: Водолазы-разведчики ВМФ России используют катера «Грачонок»

Водолазы-разведчики из подразделений ПДСС (подводные диверсионные силы и средства) Военно-морского флота (ВМФ) России используют различные лодки и катера проекта «Грачонок». Об оснащении подводного спецназа рассказали в публикации газеты «Красная звезда».

Отмечается, что в задачи подразделений ПДСС Северного флота (СФ) входит осмотр кораблей и бухт, а также поиск и обезвреживание потенциально опасных предметов. В ходе мониторинга акватории боевые пловцы используют быстроходные катера и надувные лодки с жестким днищем. Патрулирование прибрежной зоны ведут на противодиверсионных катерах проекта 21980 «Грачонок».

«В состав СФ входят несколько таких катеров, оснащенных разнообразным оборудованием для выполнения соответствующих задач вплоть до дистанционного исследования дна на глубине до 200 метров, а также обеспечения водолазных спусков», — говорится в материале.

Первый катер проекта 21980 заложили в 2008 году. ВМФ России уже передали 28 «Грачат». В арсенал катера входит установка с крупнокалиберным пулеметом, противодиверсионные гранатометы и переносные зенитные ракетные комплексы. Представители проекта 21980 несут телеуправляемые подводные аппараты «Фалкон» и поисковые комплексы «Кальмар», которые позволяют обследовать поверхность дна.

В декабре стало известно, что в 2025 году судостроительные предприятия сдали 19 кораблей и три подлодки для ВМФ России.