Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:01, 16 декабря 2025Наука и техника

Названо количество полученных ВМФ России в 2025 году кораблей

Евтухов: Для ВМФ России сдали 19 кораблей и три подлодки в 2025 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Судостроительные предприятия сдали 19 кораблей и три подлодки для Военно-морского флота (ВМФ) России в 2025 году. Количество полученных флотом кораблей назвал начальник управления администрации президента РФ по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов, передает ТАСС.

«В 2025 году наши корабелы сдали 19 различных надводных кораблей и судов, а также три подводные лодки, включая современный стратегический атомный подводный ракетоносец "Князь Пожарский", у которого нет аналогов в мире», — сказал он после церемонии подъема флага на подлодке «Великие Луки» проекта 677М «Лада».

Также Евтухов напомнил о построенной на «Адмиралтейских верфях» подлодке «Якутск» проекта 636.3, которую передали флоту летом.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

В ноябре стало известно, что атомную подводную лодку спецназначения «Хабаровск» спустили на воду. Субмарина проекта 09851 является носителем подводных аппаратов «Посейдон».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны показало вблизи подлодку «Варшавянка» Черноморского флота. Накануне ВСУ хвастались ее уничтожением

    Долиной пригрозили выселением

    Анонсирована тотальная блокировка YouTube

    Мигрант растлевал 12-летних девочек на берегу реки

    Россиянин поставил 200 рублей на футбольные матчи и выиграл 4 миллиона

    Jaecoo показал салон нового кроссовера для России

    Названы указывающие на измену во время корпоратива перемены в поведении партнера

    Киркорова расстроили нападки на Пугачеву

    Ученые сообщили о неожиданном росте солнечного ветра

    В России тигр удачно сделал селфи и показал свое неподдельное удивление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok