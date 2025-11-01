Наука и техника
АПЛ «Хабаровск» спустили на воду

АПЛ «Хабаровск» спустили на воду в Северодвинске
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Минобороны России

В Северодвинске спустили на воду атомную подводную лодку (АПЛ) «Хабаровск». Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.

Церемония вывода из эллинга «Хабаровска» состоялась на судостроительном предприятии АО «Производственное объединение "Севмаш"» под руководством министра обороны Андрея Белоусова. АПЛ «Хабаровск» спроектирована АО «Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин"» и предназначена для решения задач Военно-морского флота (ВМФ) с применением современного морского подводного оружия.

«Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании подлодки, за добросовестную и качественную работу. Кораблю еще предстоит пройти цикл морских испытаний. Желаю экипажу и сдаточной команде их успешного проведения», — заявил Белоусов.

Министр подчеркнул, что АПЛ позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов в разных районах Мирового океана. Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев доложил главе Минобороны, что «Хабаровск» предназначен для деятельности в ледовых условиях Арктики как самостоятельно, так и в составе корабельных группировок Северного флота.

В конце октября ВМФ России запатентовал корабельный БПЛА-разведчик с посадкой на воду.

