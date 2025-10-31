Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:53, 31 октября 2025Наука и техника

ВМФ России запатентовал БПЛА-разведчик с посадкой на воду

ВМФ России запатентовал корабельный БПЛА-разведчик с посадкой на воду
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Военно-морской флот (ВМФ) России запатентовал корабельный БПЛА-разведчик с посадкой на воду. Об этом со ссылкой на патент, подготовленный специалистами Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени Павла Нахимова, сообщает ТАСС.

Дальность применения летательного беспилотника палубного базирования оценивается в 100 километров. Предельная высота полета — 2 тысячи метров. Взлет аппарата предполагается проводить при помощи катапульты. Дрон может выполнять посадку на водную поверхность и маневрировать на ней.

Конструкция БПЛА имеет форму лодки с герметичными отсеками (для хранения оборудования), аэродинамическими элементами и V-образным хвостовым оперением.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

Ранее агентство со ссылкой на разработку специалистов Новосибирского высшего военного командного ордена Георгия Жукова училища Минобороны России сообщило, что российские мотовездеходы могут получить вращающуюся оружейную установку.

В сентябре ТАСС со ссылкой на соответствующий патент рассказал, что специалисты Мурманского арктического университета создали корабельную башню с дронами на оптоволокне против безэкипажных катеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Солнечную систему вторгся загадочный объект. Что известно об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS?

    В США обозначили сроки взрыва ядерной бомбы

    Задержание россиянина-диверсанта в поезде попало на видео

    Власти не нашли связи между ростом утильсбора и ценами на автомобили

    Женщина решилась на подтяжку живота и оказалась под угрозой потери конечностей

    Готовившим диверсию в воинской части Подмосковья братьям-близнецам смягчили приговор

    Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в российском городе

    Шойгу назвал попытки Запада победить Россию обреченными на провал

    У турецкой платежной системы отозвали лицензию

    Названы лучшие отели мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости