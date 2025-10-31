ВМФ России запатентовал БПЛА-разведчик с посадкой на воду

ВМФ России запатентовал корабельный БПЛА-разведчик с посадкой на воду

Военно-морской флот (ВМФ) России запатентовал корабельный БПЛА-разведчик с посадкой на воду. Об этом со ссылкой на патент, подготовленный специалистами Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени Павла Нахимова, сообщает ТАСС.

Дальность применения летательного беспилотника палубного базирования оценивается в 100 километров. Предельная высота полета — 2 тысячи метров. Взлет аппарата предполагается проводить при помощи катапульты. Дрон может выполнять посадку на водную поверхность и маневрировать на ней.

Конструкция БПЛА имеет форму лодки с герметичными отсеками (для хранения оборудования), аэродинамическими элементами и V-образным хвостовым оперением.

Ранее агентство со ссылкой на разработку специалистов Новосибирского высшего военного командного ордена Георгия Жукова училища Минобороны России сообщило, что российские мотовездеходы могут получить вращающуюся оружейную установку.

В сентябре ТАСС со ссылкой на соответствующий патент рассказал, что специалисты Мурманского арктического университета создали корабельную башню с дронами на оптоволокне против безэкипажных катеров.