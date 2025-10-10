Российские мотовездеходы получат вращающуюся оружейную установку

Для российских мотовездеходов разработали вращающуюся оружейную установку

Российские мотовездеходы могут получить вращающуюся оружейную установку. О патенте на разработку специалистов Новосибирского высшего военного командного ордена Георгия Жукова училища Минобороны России сообщает ТАСС.

Согласно документу, платформа позволяет вращать установку в горизонтальной плоскости на 360 градусов, а в вертикальной — на 50, что дает возможность вести обстрел как с высот по низам, так и по летящим целям в любых направлениях.

Ранее военкор Григорий Вдовин рассказал, что линейку российских легких транспортеров «Улан», которых строят на шасси гражданских автомобилей, расширили.

В июле военкор Александр Харченко сообщил, что новые транспортеры для подвоза боекомплекта и припасов появились в зоне спецоперации.