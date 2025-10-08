Линейку российских «Уланов» расширили

В зоне СВО заметили новый транспортер «Улан-2» на шасси «Соболь»

Линейку российских легких транспортеров «Улан», которые строят на шасси гражданских автомобилей, расширили. В зоне специальной военной операции (СВО) появились машины «Улан-2» на базе фургона «Соболь», сообщил военкор Григорий Вдовин в своем Telegram-канале.

Журналист опубликовал фотографию неизвестной машины на позициях российских войск. «Из интересного (…) новый багги "Улан-2" (если вы не узнали "Соболь")», — написал Вдовин.

Ранее в зону СВО начали поставлять транспортеры «Улан» на шасси внедорожника «Нива». Машина с открытой кабиной получила грузовую платформу, розетки для подключения дополнительного электрооборудования и усиленные бамперы. Судя по имеющейся фотографии, «Улан-2» построен по такому же принципу. При этом шасси фургона обеспечивает большую вместимость и грузоподъемность. На крыше транспортера можно заметить систему радиоэлектронной борьбы, которая призвана защитить машину от дронов.

В сентябре в Минобороны сообщили, что мотострелковый полк танкового соединения группировки войск «Центр» получил вездеходы «Улан». Ведомство отметило, что машина полностью состоит из комплектующих российского производства.