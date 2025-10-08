Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:16, 8 октября 2025Наука и техника

Линейку российских «Уланов» расширили

В зоне СВО заметили новый транспортер «Улан-2» на шасси «Соболь»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Линейку российских легких транспортеров «Улан», которые строят на шасси гражданских автомобилей, расширили. В зоне специальной военной операции (СВО) появились машины «Улан-2» на базе фургона «Соболь», сообщил военкор Григорий Вдовин в своем Telegram-канале.

Журналист опубликовал фотографию неизвестной машины на позициях российских войск. «Из интересного (…) новый багги "Улан-2" (если вы не узнали "Соболь")», — написал Вдовин.

Ранее в зону СВО начали поставлять транспортеры «Улан» на шасси внедорожника «Нива». Машина с открытой кабиной получила грузовую платформу, розетки для подключения дополнительного электрооборудования и усиленные бамперы. Судя по имеющейся фотографии, «Улан-2» построен по такому же принципу. При этом шасси фургона обеспечивает большую вместимость и грузоподъемность. На крыше транспортера можно заметить систему радиоэлектронной борьбы, которая призвана защитить машину от дронов.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В сентябре в Минобороны сообщили, что мотострелковый полк танкового соединения группировки войск «Центр» получил вездеходы «Улан». Ведомство отметило, что машина полностью состоит из комплектующих российского производства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Карты Visa и Mastercard выводят из оборота в России. Что делать их владельцам?

    Соперник Лукашенко пообещал выучить английский язык ради белорусов

    В России назвали позором удар ВСУ по мирным жителям под Белгородом

    Военный эксперт высказался о сроке завершения СВО

    Стали известны новые подробности о российском мегапроекте

    Линейку российских «Уланов» расширили

    Медведь напал на туриста

    Ида Галич показала фото в бюстгальтере после родов со словами «есть два плюса»

    Задержание юного сторонника «Азова» в прихожей попало на видео

    Минобороны отчиталось об уничтожении взятых в котел у водохранилища в ДНР бойцов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости