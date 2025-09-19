Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:57, 19 сентября 2025Наука и техника

Корабельную башню с дронами на оптоволокне против БЭК создали в России

ТАСС: В России создали корабельную башню с дронами на оптоволокне против БЭК
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Министерство обороны РФ/ РИА Новости

Специалисты Мурманского арктического университета создали корабельную башню с дронами на оптоволокне против безэкипажных катеров (БЭК). Об этом со ссылкой на соответствующий патент сообщает ТАСС.

Ученые предложили на палубу корабля устанавливать башню со специальными проемами, через которые благодаря ленточному транспортеру могут выпускать летательные беспилотники, управление которыми осуществляется по оптоволоконному кабелю.

Специалисты полагают, что их предложение может оказаться полезным в борьбе с БЭК, которая проходит в сложных радиоэлектронных условиях.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Ранее движение «Народный фронт» сообщило, что россияне при поддержке «Кулибин-клуба» создали способный зависать до суток в воздухе беспилотник «Зефир-М».

Также в сентябре доктор технических наук, проректор по научной работе Тульского государственного университета Михаил Воротилин заявил, что российский комплекс «Депеша» оказался серьезным технологическим прорывом в области мобильной робототехники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я верил в справедливость». Российских фигуристов допустили до квалификации ОИ-2026. Глава ISU назвал причины и упомянул Украину

    Российский дальнобойщик пригнал фуру в Москву и был наказан из-за одной наклейки

    Психолог предупредила об опасности слишком близкой дружбы с мамой

    В России объявили о подготовке ответа на возможную агрессию Запада против Калининграда

    Юным российским гимнасткам запретят использовать яркий макияж

    Звезда «Беспринципных» задолжала за «коммуналку» в квартире в центре Москвы

    Захарова заявила о попытке сорвать украинское урегулирование

    Анна Седокова пришла на футбол в оголяющем тело комбинезоне

    Захарова назвала страны Запада соучастниками преступлений Украины

    Сайт аэропорта Пулково взломали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости