Корабельную башню с дронами на оптоволокне против БЭК создали в России

Специалисты Мурманского арктического университета создали корабельную башню с дронами на оптоволокне против безэкипажных катеров (БЭК). Об этом со ссылкой на соответствующий патент сообщает ТАСС.

Ученые предложили на палубу корабля устанавливать башню со специальными проемами, через которые благодаря ленточному транспортеру могут выпускать летательные беспилотники, управление которыми осуществляется по оптоволоконному кабелю.

Специалисты полагают, что их предложение может оказаться полезным в борьбе с БЭК, которая проходит в сложных радиоэлектронных условиях.

Ранее движение «Народный фронт» сообщило, что россияне при поддержке «Кулибин-клуба» создали способный зависать до суток в воздухе беспилотник «Зефир-М».

Также в сентябре доктор технических наук, проректор по научной работе Тульского государственного университета Михаил Воротилин заявил, что российский комплекс «Депеша» оказался серьезным технологическим прорывом в области мобильной робототехники.