Москвичей предупредили о резком похолодании

Синоптик Ильин: В Москве резко похолодает в ночь на 23 января

В ближайшие дни в Москву придет похолодание. Когда его ждать, изданию RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Вплоть до четверга, 22 января, ночная температура в мегаполисе не опустится ниже минус 10 градусов. В среду в дневные часы ожидается около минус 5-7 градусов, в четверг — минус 10-15 градусов. По прогнозам специалиста, резкий спад температуры в столичном регионе наступит в ночь на пятницу, 23 января. В это время, как предполагает Ильин, показатель упадет до минус 15-20 градусов. На выходных, по сведениям метеоролога, температура будет держаться в пределах минус 12-17 градусов, а в ночные часы понизится до минус 18-23 градусов.

Обильных осадков Ильин не прогнозирует. По его словам, снег если и будет, то символический. В то же время столичным жителям стоит приготовиться к гололедице на дорогах. Атмосферное давление к концу недели вырастет, поднявшись с 754 миллиметров до 760 миллиметров ртутного столба.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ожидает пика грядущих холодов в воскресенье, 25 января. По его расчетам, столбики термометров в этот день достигнут минус 30-33 градусов.