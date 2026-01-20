Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:21, 20 января 2026Экономика

Москвичей предупредили о резком похолодании

Синоптик Ильин: В Москве резко похолодает в ночь на 23 января
Виктория Клабукова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В ближайшие дни в Москву придет похолодание. Когда его ждать, изданию RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Вплоть до четверга, 22 января, ночная температура в мегаполисе не опустится ниже минус 10 градусов. В среду в дневные часы ожидается около минус 5-7 градусов, в четверг — минус 10-15 градусов. По прогнозам специалиста, резкий спад температуры в столичном регионе наступит в ночь на пятницу, 23 января. В это время, как предполагает Ильин, показатель упадет до минус 15-20 градусов. На выходных, по сведениям метеоролога, температура будет держаться в пределах минус 12-17 градусов, а в ночные часы понизится до минус 18-23 градусов.

Обильных осадков Ильин не прогнозирует. По его словам, снег если и будет, то символический. В то же время столичным жителям стоит приготовиться к гололедице на дорогах. Атмосферное давление к концу недели вырастет, поднявшись с 754 миллиметров до 760 миллиметров ртутного столба.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ожидает пика грядущих холодов в воскресенье, 25 января. По его расчетам, столбики термометров в этот день достигнут минус 30-33 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии призвали задуматься о бойкоте ЧМ-2026 из-за позиции США по Гренландии

    Нобелевские лауреаты дали полезные для кошелька советы

    В России опустели салоны красоты

    Макрон надел темные очки и заявил о мире без правил

    Доктор Мясников рассказал о множестве переезжающих из Европы в Россию знакомых

    Производитель «Искандеров» нарастил выпуск вооружения

    Более 200 россиян на неделю застряли в Турции из-за отмены рейса

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Известная 68-летняя актриса ответила на критику ее старения фразой «ни о чем не жалею»

    Рыболов поймал длинноносого панцирника рекордной величины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok