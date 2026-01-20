Реклама

Экономика
13:03, 20 января 2026Экономика

Москвичам предсказали температуру до минус 30 градусов

Синоптик Шувалов: Пик холода до минус 33 градусов в Москве ожидается 25 января
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Пик холода в московском регионе ожидается в воскресенье, 25 января, сообщил в Telegram-канале руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В Москве, Владимире и Рязани в этот день не исключено похолодание до минус 30-33 градусов. Похолодание до минус 25 градусов ожидается в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге, в Калининграде ожидается минус 15 градусов.

Ослабление морозов ожидается до среды, 21 января, а начиная с четверга, 22 января, морозы будут крепнуть. В Ярославле и Костроме со среды по пятницу морозы усилятся почти на 20 градусов и вплотную приблизятся к 30 градусам.

По словам синоптика, текущий январь претендует на то, чтобы войти в тройку самых холодных январей 21-го века.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал о работающих народных приметах о погоде. Он отметил, что сбываются только те народные приметы, которые связаны с физическими характеристиками атмосферных процессов в погоде. Так, когда солнце садится в облака, значит, с запада приближаются циклоны, которые несут с собой дожди.

