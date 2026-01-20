Реклама

Китай получил приглашение присоединиться к «Совету мира» Трампа

МИД Китая подтвердил приглашение в «Совет мира» от администрации США
Анжелика Бережная
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Китай получил официальное приглашение присоединиться к инициативе президента США Дональда Трампа «Совет мира», направленной на урегулирование конфликта. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел КНР.

В заявлении внешнеполитического ведомства подтвердили факт получения предложения, но не стали раскрывать детали приглашения или возможных ответных шагов Пекина.

В МИД Китая отметили, что за год президентства Трампа двусторонние отношения «пережили взлеты и достигли общей динамичной стабильности». Китайская сторона выразила готовность сотрудничать с США для стабильного развития отношений.

Ранее американская газета The Financial Times со ссылкой на знакомый с информацией источник писала, что администрация президента США может рассматривать «Совет мира» под председательством Дональда Трампа в качестве замены Организации Объединенных Наций (ООН). В материале уточнялось, что Вашингтон может расширить мандат совета, включив в сферу его деятельности не только Газу, но и другие горячие точки, в том числе Украину и Венесуэлу.

