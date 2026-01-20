Китай рекордно нарастил закупки одного вида российского топлива

Россия увеличила поставки сжиженного газа в Китай до 9,8 млн тонн в 2025 году

По итогам 2025 года суммарные объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай увеличились на 18,3 процента в сравнении с показателем за 2024-й и достигли рекордного уровня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

За отчетный период российские экспортеры отправили в азиатскую страну в общей сложности 9,799 миллиона тонн СПГ. Столь высокого значения не фиксировалось за всю историю статистических наблюдений.

Достигнутый в 2025 году результат оказался в 51 раз больше, чем в 2015-м. В годовом выражении экспорт этого вида российского топлива в КНР увеличился на 1,516 миллиона тонн, а в денежном — остался примерно на уровне 2024-го и составил 4,985 миллиарда долларов.

Подобная динамика, объясняют эксперты, обусловлена усилением санкционного контроля западных стран за поставками ключевых российских энергоресурсов. На этом фоне отечественным экспортерам СПГ пришлось делать внушительные скидки основным покупателям, в том числе китайским. Так, в конце осени 2025 года сжиженный газ из России оказался самым дешевым среди всех 12 поставщиков в КНР. В краткосрочной перспективе дисконты помогут отечественным экспортерам закрепиться на энергорынке азиатской страны, однако в долгосрочной такая ценовая политика может негативным образом повлиять на их доходы, предупреждают аналитики.