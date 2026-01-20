Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:22, 20 января 2026Экономика

Китай рекордно нарастил закупки одного вида российского топлива

Россия увеличила поставки сжиженного газа в Китай до 9,8 млн тонн в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

По итогам 2025 года суммарные объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай увеличились на 18,3 процента в сравнении с показателем за 2024-й и достигли рекордного уровня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

За отчетный период российские экспортеры отправили в азиатскую страну в общей сложности 9,799 миллиона тонн СПГ. Столь высокого значения не фиксировалось за всю историю статистических наблюдений.

Достигнутый в 2025 году результат оказался в 51 раз больше, чем в 2015-м. В годовом выражении экспорт этого вида российского топлива в КНР увеличился на 1,516 миллиона тонн, а в денежном — остался примерно на уровне 2024-го и составил 4,985 миллиарда долларов.

Подобная динамика, объясняют эксперты, обусловлена усилением санкционного контроля западных стран за поставками ключевых российских энергоресурсов. На этом фоне отечественным экспортерам СПГ пришлось делать внушительные скидки основным покупателям, в том числе китайским. Так, в конце осени 2025 года сжиженный газ из России оказался самым дешевым среди всех 12 поставщиков в КНР. В краткосрочной перспективе дисконты помогут отечественным экспортерам закрепиться на энергорынке азиатской страны, однако в долгосрочной такая ценовая политика может негативным образом повлиять на их доходы, предупреждают аналитики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    России пригрозили отобрать землю

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Раненый пленный ВСУ поблагодарил российских солдат за спасение

    Еще один постсоветский лидер согласился с предложением Трампа

    Популярная вакцина неожиданно показала эффект замедления старения

    Раскрыта роль водителя автобуса в истории о смертельном нападении мигранта на россиянина

    Китай получил приглашение присоединиться к «Совету мира» Трампа

    НАТО предприняла новый шаг по стягиванию техники в главный хаб для снабжения ВСУ

    «Дорогой Дональд» слил личную переписку с «нетерпением ждущим встречи»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok