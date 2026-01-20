Реклама

Лавров поправил обратившуюся к нему по фамилии итальянскую журналистку

Лавров поправил итальянскую журналистку Долио, обратившуюся к нему по фамилии
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Pavel Bednyakov / AP

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции поправил итальянскую журналистку Катерину Долио, которая обратилась к нему по фамилии. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что на конференции корреспондент телеканала RAI поблагодарила официального представителя МИД России Марию Захарову, обратившись к ней по имени и отчеству. Также она выразила благодарность «мистеру Лаврову». В ответ на это глава министр иностранных дел поправил ее: «Сергей Викторович».

Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году заявил, что Европа является главным источником бед человечества и до сих пор не в состоянии изменить свой менталитет.

Ранее Лавров заявлял, что, если европейские лидеры действительно хотят переговоров с Россией, им надо просто позвонить.

