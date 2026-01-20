Лавров назвал главный источник бед человечества

Лавров: Европа является главным источником бед человечества

Европа является главным источником бед человечества и до сих пор не в состоянии изменить свой менталитет. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, трансляция которой велась на YouTube.

«К большому сожалению, Европа, в общем-то, является источником всех главных бед человечества, начиная с рабовладения, колониализма, развязывания двух мировых войн с колоссальным количеством жертв», — указал министр.

По мнению Лаврова, на сегодняшний день европейские страны не могут изменить свой менталитет.

Ранее Лавров заявил, что высказывания политиков в Европе свидетельствуют о том, что они всерьез готовятся к военному конфликту с Россией.

Также министр подчеркнул, что, если европейские лидеры действительно хотят переговоров с Москвой, им надо просто позвонить.