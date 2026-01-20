Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:01, 20 января 2026Мир

Лавров назвал главный источник бед человечества

Лавров: Европа является главным источником бед человечества
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Европа является главным источником бед человечества и до сих пор не в состоянии изменить свой менталитет. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, трансляция которой велась на YouTube.

«К большому сожалению, Европа, в общем-то, является источником всех главных бед человечества, начиная с рабовладения, колониализма, развязывания двух мировых войн с колоссальным количеством жертв», — указал министр.

По мнению Лаврова, на сегодняшний день европейские страны не могут изменить свой менталитет.

Ранее Лавров заявил, что высказывания политиков в Европе свидетельствуют о том, что они всерьез готовятся к военному конфликту с Россией.

Также министр подчеркнул, что, если европейские лидеры действительно хотят переговоров с Москвой, им надо просто позвонить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о Гренландии

    Банки заблокировали миллионы карт и счетов россиян с начала 2026 года. Почему

    Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился

    Чернобыльскую АЭС отключили от всего внешнего энергоснабжения

    Зеленский выдвинул условия для встречи с Трампом

    Цой высказалась о скандале вокруг квартиры Долиной

    Стали известны подробности возможного обнаружения тела пловца Свечникова

    Раскрыт надежный метод профилактики 13 видов рака

    Карл III снова отказался от встречи с принцем Гарри

    На Украине заявили о применении Россией «ложных ракет» РМ-48У

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok