19:10, 20 января 2026

Лукашенко связал вступление в «Совет мира» Трампа с Украиной

Лукашенко: Белоруссия в Совете мира может приблизить мир на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Белоруссия в «Совете мира», организованном президентом США Дональдом Трампом, может повлиять на руководство Украины и приблизить мир в республике. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Прежде всего, может быть, мы по Украине что-то поможем, обсудим как-то и продвинем мир, сможем приблизить, повлиять на украинское руководство. Вот это меня больше всего прельщает. А не то, что мы уж там сильно поможем Газе», — сказал он.

Глава государства добавил, что его прельщает, что возможности организации могут распространяться и на другие части планеты.

Ранее Лукашенко согласился на участие Белоруссии в «Совете мира». Соответствующий документ был подписан в соответствии с предусмотренной процедурой, которая была обозначена в письме Президента США Дональда Трампа.

