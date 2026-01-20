Реклама

Макрон надел темные очки и заявил о мире без правил

Макрон заявил о наступлении мира без правил
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе в солнцезащитных очках и сделал заявление о мире, который лишился привычных правил. Его слова передает BFM.

«Мы переходим в мир без правил, где закон уже не тот, который мы знаем», — подчеркнул французский лидер.

Макрон обвинил США в открытом намерении «ослабить и подчинить Европу». Он добавил, что у европейских стран есть «очень мощные» инструменты, которые она может задействовать в ответ на неуважение.

Ранее Макрон назвал безумием мысль, что Евросоюз должен будет реагировать на «бесполезную агрессивность» тарифных угроз США.

