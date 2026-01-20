Макрон ответил на угрозы Трампа

Макрон назвал безумием мысль, что ЕС должен реагировать на тарифные угрозы США

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал безумием мысль, что Европейский союз (ЕС) должен реагировать на «бесполезную агрессивность» тарифных угроз США. Об этом сообщает The Guardian.

По словам французского лидера, для устранения глобальных дисбалансов Европа должна быть намного сильнее и автономнее.

«Мы действительно считаем, что нам нужен больший рост, нам нужна большая стабильность в этом мире. Но мы предпочитаем уважение — хулиганству… и мы предпочитаем верховенство закона — жестокости. Добро пожаловать в Европу, во Франции вам более чем рады», — сказал он.

Макрон подчеркнул, что сейчас не имеет смысла угрожать союзникам введением дополнительных тарифов.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал свою переписку с Макроном. В личных сообщениях глава Франции заявил американскому коллеге, что не понимает его политику в отношении Гренландии.