17:58, 20 января 2026Экономика

Минфин США сообщил об утрате Китаем доступа к венесуэльской нефти

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Глава Минфина США Скотт Бессент утверждает, что Китай лишился доступа к нефти из Венесуэлы, однако продолжает покупать сырье у России и Ирана. Об этом пишет РИА Новости.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Бессент сказал, что Китай является очень большим покупателем российской нефти, так же как и иранской, и ранее венесуэльской нефти.

«Но знаете что? Венесуэльской нефти для них больше нет», — заявил он.

Согласно данным торгов на лондонской бирже ICE, мировые цены на нефть перешли к росту на фоне ослабления доллара США.

Также стало известно, что в ближайшие недели в Китай прибудут последние танкеры с партиями нефти из Венесуэлы, закупленными еще при президенте Мадуро.

