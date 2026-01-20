Минфин США сообщил об утрате Китаем доступа к венесуэльской нефти

Глава Минфина США Скотт Бессент утверждает, что Китай лишился доступа к нефти из Венесуэлы, однако продолжает покупать сырье у России и Ирана. Об этом пишет РИА Новости.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе Бессент сказал, что Китай является очень большим покупателем российской нефти, так же как и иранской, и ранее венесуэльской нефти.
«Но знаете что? Венесуэльской нефти для них больше нет», — заявил он.
Согласно данным торгов на лондонской бирже ICE, мировые цены на нефть перешли к росту на фоне ослабления доллара США.
Также стало известно, что в ближайшие недели в Китай прибудут последние танкеры с партиями нефти из Венесуэлы, закупленными еще при президенте Мадуро.