Нефть начала дорожать на фоне ослабления доллара

Мировые цены на нефть перешли к росту на фоне ослабления доллара

Мировые цены на нефть перешли к росту на фоне ослабления доллара США. О подорожании сырья свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

На момент написания материала стоимость мартовских фьючерсов на эталонную марку североморской нефти Brent выросла более чем на 0,5 процента, до 64,49 доллара за баррель. На максимуме сырье дорожало до отметки в 64,52 доллара. Минимальная стоимость барреля на торгах составляла 63,3 доллара.

В то же время контракты на поставку техасской нефти WTI в марте также выросли в цене. Стоимость к предыдущему закрытию поднялась более чем на 0,5 процента, до 59,96 доллара. На минимуме американский сорт стоил порядка 58,76 доллара за баррель.

Тем временем индекс доллара США (курс американской валюты к корзине валют крупнейших торговых партнеров США) снижался на 0,62 процента, до 98,44 доллара. Падение цен на валюты поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, что делает их более доступными для покупки.

Как заявил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша, мировые цены на нефть перейдут к росту в случае начала полноценной военной операции США в Иране, столкнувшемся с массовыми протестами из-за экономического кризиса. Эта угроза станет одной из главных для мирового нефтерынка в обозримом будущем, так как повлечет за собой перекрытие Ормузского пролива, через который на глобальный энергорынок поступает ближневосточное сырье, пояснил Гуринша.