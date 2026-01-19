Реклама

Экономика
15:23, 19 января 2026Экономика

Назван главный риск для мирового нефтерынка

МВФ: Мировые цены на нефть вырастут в случае военной операции США в Иране
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Мировые цены на нефть перейдут к росту в случае начала полноценной военной операции США в Иране, столкнувшемся с массовыми протестами из-за экономического кризиса. Об этом заявил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша, его слова приводит ТАСС.

Эта угроза станет одной из главных для мирового нефтерынка в обозримом будущем, предупредил он. Реализация подобного сценария с большой долей вероятности повлечет за собой перекрытие Ормузского пролива, через который на глобальный энергорынок поступает ближневосточное сырье, пояснил Гуринша.

Совокупность вышеуказанных факторов может еще в большей степени разогнать мировые цены на нефть, добавил он. Это станет неблагоприятным сценарием для глобального энергорынка. При таком раскладе последний лишится нефти не только из Ирана, экспортирующего в среднем порядка 1,6 миллиона баррелей в сутки, но и сырья из других стран региона. «Все это приведет к еще большему росту цен на нефть», — констатировал Гуринша.

Нефть является высоковолатильным продуктом, отмечают эксперты. Сырьевые котировки реагируют на любое незначительное изменение геополитической ситуации в мире. В середине января биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent в моменте падала более чем на три процента после заявления президента США Дональда Трампа о возможности невмешательства Вашингтона во внутренние дела Ирана. Однако, как в итоге сложится ситуация на Ближнем Востоке, особенно после прецедента с задержанием главы Венесуэлы Николаса Мадуро, прогнозировать крайне трудно.

