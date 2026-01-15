Реклама

Экономика
15:40, 15 января 2026Экономика

Мировые цены на нефть заметно упали после заявления Трампа об Иране

Биржевая стоимость Brent упала более чем на 3 процента из-за новостей об Иране
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Todd Korol / Reuters

В ходе торгов в четверг, 15 января, стоимость эталонной североморской марки нефти Brent заметно упала. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближе к 15:20 по московскому времени цена фьючерса на поставку Brent в марте 2026 года снизилась примерно до 64,36 доллара за баррель. Падение сырьевых котировок к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило порядка 3,2 процента.

Ранее мировые цены на нефть несколько дней подряд демонстрировали прирост. Накануне, 14 января, котировки Brent впервые с 27 октября 2025 года превысили отметку в 66 долларов за баррель. Эксперты объясняли подобную динамику эскалацией на Ближнем Востоке на фоне ужесточения риторики президента США Дональда Трампа по поводу ситуации в Иране, который столкнулся с массовыми протестами.

Однако после заявления главы Белого дома о возможности невмешательства Вашингтона во внутренние дела ближневосточной страны стоимость Brent перешла к снижению. Впрочем, эксперты предупреждают, что сырье по своей природе является высоковолатильным продуктом. По этой причине нефтяные котировки остро реагируют на любое изменение геополитической ситуации. Если риторика Трампа в связи с ситуацией в Иране вновь ужесточится, цена Brent снова начнет расти. Военное вмешательство США, резюмируют эксперты, может привести к непредсказуемым последствиям для глобального энергорынка — вплоть до ограничения поставок сырья из стран Персидского залива.

