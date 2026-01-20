Реклама

Минобороны рассказало о новых попытках ВСУ атаковать юг России

Минобороны: За день в небе над Россией сбито 23 украинских беспилотника
Алан Босиков
Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили атаковать Россию. О попытках новых атак рассказало Минобороны в Telegram.

Из сообщения военного ведомства следует, что одной из целей удара был юг России. Пять из 23 беспилотников, сбитых с 9:00 до 16:00 мск 20 января, были перехвачены над Астраханской областью.

Еще по одному летательному аппарату уничтожили над Брянской и Курской областями. Больше всего дронов — 16 единиц — сбили над Белгородской областью.

В декабря 2025 года ВСУ в ходе массированного налета беспилотников атаковали ряд российских регионов. В их числе были Астраханская область и Республика Калмыкия.

