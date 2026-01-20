Мужчина расправился с начальником из-за слишком маленькой премии

В Японии мужчина расправился с начальником из-за маленькой годовой премии

В Японии мужчина расправился с начальником из-за годовой премии. Об этом сообщает Mothership.

44-летнего Акихиро Кавасиму обнаружили в его квартире в Токио без признаков жизни 9 января. Неизвестный нанес ему десять ударов ножом. Записи с камер видеонаблюдения показали, что последним человеком, заходившим в квартиру, был его 45-летний подчиненный Масахиро Яманака. Мужчину вскоре задержали.

В квартире Кавасимы нашли расчетный листок. Из документа следовало, что в декабре он распорядился сократить годовую премию Яманаки с полутора месячных зарплат до одной. Выяснилось, что арестованный высказывал недовольство начальником и слишком маленькой премией. «Я решил, что раз уговоры не работают, то нужно изменить его мнение другим способом. Даже если это доставит ему страдания», — сказал Яманака.

Журналистам удалось выяснить, что Кавасима и Яманака были школьными друзьями и иногда даже ездили на работу вместе. Кавасима пригласил Яманаку в свою компанию несколько лет назад, надеясь, что он поможет наладить отношения между персоналом и руководством. До этого арестованный работал в рекламном бизнесе, но друг детства предложил ему лучшие условия.

Мать Яманаки извинилась за его поступок. 72-летняя женщина сказала, что он был жизнерадостным человеком и не любил насилия.

