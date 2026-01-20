Мужчина рассказал о пристрастии к поеданию живых насекомых и описал вкус тараканов

26-летний житель США по имени Карлос признался, что любит есть живых насекомых. О его необычном пристрастии пишет New York Post.
Карлос рассказал, что его любимое лакомство — мучные черви и тараканы. По его словам, черви на вкус как попкорн с маслом. Вкус тараканов он сравнил с заварным кремом.
Мужчина добавил, что поедает только живых насекомых. Ему нравится, когда они копошатся у него во рту, массируют его язык и щекочут горло. «Когда я жую живых насекомых, мне кажется, что я хозяин их судьбы», — добавил он.
По словам Карлоса, он страдает от этой странной зависимости с детства. Сейчас он съедает около 100 насекомых в день. Это заставляет переживать его возлюбленную, Эшли.
Ранее сообщалось, что житель Таиланда начал есть живых ящериц в качестве средства профилактики импотенции. Он порекомендовал мыть их под краном перед едой.