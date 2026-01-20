Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 20 января 2026Из жизни

Мужчина рассказал о пристрастии к поеданию живых насекомых и описал вкус тараканов

Любитель есть насекомых из США сравнил вкус тараканов с заварным кремом
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jiri Hera / Shutterstock / Fotodom

26-летний житель США по имени Карлос признался, что любит есть живых насекомых. О его необычном пристрастии пишет New York Post.

Карлос рассказал, что его любимое лакомство — мучные черви и тараканы. По его словам, черви на вкус как попкорн с маслом. Вкус тараканов он сравнил с заварным кремом.

Мужчина добавил, что поедает только живых насекомых. Ему нравится, когда они копошатся у него во рту, массируют его язык и щекочут горло. «Когда я жую живых насекомых, мне кажется, что я хозяин их судьбы», — добавил он.

По словам Карлоса, он страдает от этой странной зависимости с детства. Сейчас он съедает около 100 насекомых в день. Это заставляет переживать его возлюбленную, Эшли.

Материалы по теме:
Кость в горле Они поглощают куриные крылышки тоннами. Этого лучше не видеть
Кость в горлеОни поглощают куриные крылышки тоннами. Этого лучше не видеть
25 августа 2018
Хмельное братство Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
Хмельное братствоЭти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
29 марта 2019

Ранее сообщалось, что житель Таиланда начал есть живых ящериц в качестве средства профилактики импотенции. Он порекомендовал мыть их под краном перед едой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе обсуждают создание нового альянса из-за конфликта с США. Почему европейские лидеры хотят привлечь в него Украину?

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Мужчины и женщины поделились самыми безумными поступками ради секса

    Бритни Спирс станцевала перед камерой с обнаженной грудью из любви к откровенным фото

    В Дании придумали способ убедить Трампа не вводить пошлины

    Ученые зафиксировали удар облака плазмы класса X по Земле

    России стало известно о новом плане Киева по созданию киллзоны по всему фронту

    Данию уличили в желании конфронтации с Россией

    Экс-замгенсека НАТО высказался о трансатлантических отношениях при Трампе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok